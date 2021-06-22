Индийский штамм коронавируса на 60% заразнее – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции индийского штамма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, выявлена вероятность мутации, характерной для дельта штамма или так называемого индийского штамма. Дельта штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом до 7 дней. Недавние исследования показывают, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом появились новые клинические симптомы такие как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха», – сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

По данным Всемирной организации здравоохранения дельта штамм SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

«Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике характерной для индийского штамма регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ», – сказал Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что Минздравом РК выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавирус











