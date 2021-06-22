РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Индийский штамм коронавируса на 60% заразнее – Алексей Цой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции индийского штамма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, выявлена вероятность мутации, характерной для дельта штамма или так называемого индийского штамма. Дельта штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом до 7 дней. Недавние исследования показывают, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом появились новые клинические симптомы такие как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха», – сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    По данным Всемирной организации здравоохранения дельта штамм SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

    «Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике характерной для индийского штамма регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ», – сказал Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что Минздравом РК выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавирус





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    В Комитете по охране прав детей прокомментировали заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы
    Сегодня, 11:26
    Тенге ослабел сразу ко всем основным валютам по итогам сентября
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!