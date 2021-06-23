Индийский штамм циркулирует в Алматы – Садвакас Байгабулов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавируса. Сейчас требуется дополнительное время для полного геномного секвенирования», – сказал Садвакас Байгабулов.

Ранее сообщалось , что Минздравом Республики Казахстан выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавируса.

Как отмечается, «дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 человека инфицируется 5–6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов – 3–4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней.



