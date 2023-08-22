Индийский лоукостер запускает прямые рейсы из Дели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При содействии Министерства культуры и спорта и АО «НК Kazakh Tourism» крупная индийская авиакомпания IndiGo запускает прямой рейс «Дели – Алматы – Дели». Полеты по данному маршруту начнутся в конце сентября и будут выполняться трижды в неделю, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в Минкульте, рейс станет 32-ым по счету международным прямым сообщением для авиакомпании, выполняющей рейсы в более чем 75 пунктов назначения в Индии, а также в крупные азиатские города. Авиакомпания также имеет большую сеть в Европе и Северной Америке через своих код-шеринговых партнеров.

В этом году компания IndiGo в 13-й раз подряд стала обладателем награды «Лучшая бюджетная авиакомпания в Индии и Южной Азии» от SkyTrax.

«Переговоры по запуску новых прямых рейсов ведутся с иностранными авиакомпаниями регулярно. Так, в последнее время увеличилась частота полетов в Катар, Египет и Китай. Иностранные компании проявляют большой интерес к Казахстану. Например, этим летом оманская авиакомпания Salam Air запустила рейсы с частотой 2 раза в неделю по маршруту «Алматы – Маскат», – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.