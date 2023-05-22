Индийский лоукостер IndiGo запускает рейсы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индийская низкобюджетная авиакомпания «IndiGo» планирует с 15 августа 2023 года начать полеты в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах типа А-320 и А-321. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

«Авиакомпания «IndiGo» является крупнейшим низкобюджетным перевозчиком Индии. Вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов и повысит конкуренцию. Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - отметили в КГА.

IndiGo – крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик. Создана в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).