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Индийская делегация посетила центр подготовки казахстанских миротворцев

18 Июня 2021, 12:12
Индийская делегация посетила центр подготовки казахстанских миротворцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр миротворческой подготовки в Алматы посетили Посол Индии в Казахстане Шубхдаршини Трипатхи и военный атташе Милан Налаваде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Начальник центра полковник Бауыржан Нигметуллин поздравил г-жу посла с назначением на новую должность и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности в Казахстане. В связи с окончанием срока пребывания военного атташе Республики Индия в Республике Казахстан полковника Милана Налаваде Бауыржан Нигметуллин отметил его неоспоримый вклад в развитие казахстанского миротворчества и поблагодарил за проделанную работу.

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В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Индии и Казахстана в сфере развития миротворческого потенциала.

Полковник Бауыржан Нигметуллин в своем докладе рассказал о предназначении, целях и предмете деятельности центра и озвучил перспективы его дальнейшего развития.

Символично, что встреча состоялась в казахстанско-индийском классе миротворческой подготовки, открытом в декабре прошлого года.

Шубхдаршини Трипатхи выразила благодарность за теплый прием и организацию встречи, дала высокую оценку Казахстану за вклад в укрепление мира и безопасности посредством расширения своего участия в операциях по поддержанию мира.

Кроме того, она проинформировала, что индийская сторона готова тесно взаимодействовать в области развития центра миротворческой подготовки.

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