Индийцы восхищены физической подготовкой казахстанских миротворцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилась видеозапись с тренировки казахстанских миротворцев в Ливане. Командование индийского батальона, в составе которого несут службу казахстанские воины, выражает восхищение их физической подготовкой.

Командир казахстанского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане Жанибек Нурланов в беседе рассказал о том, как проходит служба миротворцев, а также о своих отличившихся подчиненных.

– Жанибек Нурланович, расскажите, как проходит служба казахстанских миротворцев в Ливане?

– Служба проходит довольно интенсивно. Основное время миротворцев отводится на выполнение оперативно-боевых задач, но в свободное время личный состав занимается повышением физической подготовки, чтением художественных книг. Созданы максимально комфортные условия для выполнения службы. Имеются места психологической разгрузки, такие, как бильярдный стол, игровые приставки, разные музыкальные инструменты и большая библиотека.

Наряду с боевыми задачами, еще одной целью ООН является установление единства и создание крепкой дружбы среди контингентов военнослужащих из разных стран, и в этом направлении обычно проводятся разные спортивные мероприятия. Это турниры по волейболу, футболу, настольному теннису и марафоны на разные дистанции. В связи с коронавирусом данные мероприятия были отменены, но нам удалось принять участие в турнире по настольному теннису и занять первое место.

– Какая сейчас обстановка в Ливанской Республике?

– На данный момент ситуация в стране стабильная и находится под контролем властей Ливана. Местами проводятся протесты против правительства. Несмотря на это, Временные силы ООН в Ливане продолжают осуществлять свою оперативную деятельность в режиме «24 на 7» в целях обеспечения стабильности вдоль «голубой линии». В зоне ответственности Казахстанской миротворческой роты обстановка спокойная.

В связи с новой вспышкой коронавируса ливанские власти продлили режим чрезвычайного положения до 7 июня 2020 года. Впервые режим эпидемии в стране был введен 16 марта, как превентивная мера в борьбе с коронавирусом, и на данный момент Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыты международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. В отчете Министерства здравоохранения сообщалось, что в Ливане было зарегистрировано 1 161 случаев, из них 26 летальных исходов. Но среди персонала ООН лиц, зараженных коронавирусом нет.

В зоне ответственности нашей роты карантинный режим продолжается, ограничено общение с местным населением, на каждом КПП миротворческой базы осуществляется бесконтактная термометрия, строго соблюдается личная гигиена и все меры предотвращения распространения инфекции среди персонала ООН. Несмотря на карантинный режим, все поставленные боевые задачи выполняются в полном объеме.

– Как оценивается профессиональный уровень казахстанских миротворцев военнослужащими других государств?

– Местное население и другие участники относятся к нам очень доброжелательно, и командование Временных сил ООН очень довольно профессионализмом наших миротворцев. Народ Казахстана всегда был интернациональным, мои военнослужащие приветливы и отзывчивы, пользуются уважением среди представителей всех стран. Отмечается хорошая подготовка наших водителей.

– В социальных сетях опубликована видеозапись упражнений казахстанских миротворцев на перекладине, где видно, что на их индийских коллег произвела впечатление физическая подготовка наших военных. Расскажите кратко об этих военнослужащих.

– Данный видеоролик был снят 8 мая 2020 года в ходе проверки боевой готовности подразделений ООН вышестоящим руководством, где разные контингенты демонстрировали физические, боевые и тактические навыки. Мы, в свою очередь, показали гимнастические упражнения на перекладине. Так как мы – десантники, перекладина для нас один из главных снарядов для тренировки.

Выполняли упражнения младший сержант Бахрам Ансардин, ефрейтор Аскар Ыбрайым, ефрейтор Евгений Одинцов.

По итогам этой проверки мы заняли первое место по демонстрации физических навыков среди подразделений. За выполнением данного упражнения наблюдали командир Индийского контингента и другие гости. Данные военнослужащие были поощрены за лучшую физическую подготовленность. Это не случайно, все трое активно занимаются спортом.

Бахрам Ансардин из Алматинской области, его военная специальность – стрелок-санитар. Он чемпион Алматинской области по армрестлингу в легком весе.

Аскар Ыбырайым тоже из Алматинской области, военная специальность – стрелок. Он кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Евгений Одинцов из Восточно-Казахстанской области, его военная специальность – радиотелефонист. У него первый юношеский разряд по спортивной гимнастике.

Признаться, мы не ожидали, что видеозапись появится в сети и наберет огромное количество просмотров и отзывов, и что это видео покажут по телевидению. Но комментарии и отзывы пользователи под этим видео очень приятны, у меня лично они вызывают чувство гордости за наших воинов-миротворцев.

– Как будете отмечать Международный день миротворцев (отмечается 29 мая - прим.ред)?

– В связи с коронавирусом объявлен запрет на проведение мероприятий со скоплением большого количества людей и, соответственно никакие мероприятия не запланированы. Это будет обычный день миротворцев в миссии ООН.

– Спасибо за беседу.



