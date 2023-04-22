Индия запустила в космос два сингапурских спутника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 22 апреля 2023 года, с индийского космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота (штат Андхра-Праднш) выполнен пуск РН PSLV-CA (C55) с двумя сингапурскими спутниками на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прямой эфир Индийской организации космических исследований (ISRO) .

Первый космический аппарат TeLEOS-2 – спутник дистанционного зондирования Земли массой 741 кг оснащен радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать снимки с высоким пространственным разрешением - до 1 метра. Снимки, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Второй космический аппарат - это экспериментальный кубсат LUMELITE-4, созданный в рамках сотрудничества Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура и сингапурского Национального университета.

По информации ISRO, пуск прошел успешно, космические аппараты выведены на околоземную орбиту.

Индийская организация космических исследований (ISRO) — индийское национальное космическое агентство, подведомственное департаменту космических исследований Индии. Штаб-квартира организации находится в Бангалоре, штат составляет приблизительно 20 тысяч человек. Сегодня Индия входит в пятерку космических держав мира.

Фото AP © Arun Sankar