Индия зафиксировала более 60 тысяч новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия, страна, наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса в Азии, сообщила в пятницу о рекордном суточном скачке в количестве новых случаев заражения инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В результате скачка общее число случаев заболевания COVID-19 в стране превысило два миллиона. До Индии эту отметку уже преодолели США и Бразилия.

В пятницу министерство здравоохранения Индии, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, заявило, что было зафиксировано 62 538 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев COVID-19 в стране достигло 2,03 миллиона.

С середины июня в Индии в среднем регистрируется около 50 000 новых случаев заражения в день, но эксперты говорят, что уровень тестирования в стране составляет 16 035 случаев на миллион человек, что для страны с таким огромным население очень мало.

Единственным «утешением» в данной ситуации остается относительно низкий уровень смертности от COVID-19, который составляет около 2%, или 41 585 смертельных случаев. Возможно, эта цифра несколько занижена, поскольку учитываются только смерти людей, прошедших тестирование на вирус.

Эпидемиологи считают, что эпидемия в Индии, вероятно, достигнет своего пика только через несколько месяцев.

Премьер министр Индии Нарендра Моди ввел строгую изоляцию 25 марта на начальных этапах вспышки коронавируса в стране, вызвав тем самым массовое перемещение рабочих из городов обратно в свои деревни.

В нескольких штатах, включая Бихар на востоке страны, куда вернулось множество людей, в последние недели наблюдался резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, поскольку изоляция была ослаблена, чтобы спасти угасающую экономику страны.