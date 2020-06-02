Индия вышла на седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Согласно трекерной системе Всемирной организации здравоохранения, Индия заняла седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Chinadaily.

Федеральное министерство здравоохранения Индии заявило, что общее число случаев заболевания в стране достигло 190 535, при этом в понедельник погибло 5 394 человека. По данным министерства, за последние 24 часа было зарегистрировано 8 392 людей с положительным результатом на коронавирус.

Эксперты в области здравоохранения связывают этот скачок с увеличением мощностей обследования жителей Индии на COVID-19 и ослаблением карантинных ограничений.

Штат Махараштра лидирует по числу инфицированных, далее следуют Тамил Наду и Дели.