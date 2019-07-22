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Индия успешно запустила миссию на Луну
ШРИХАРИКОТА. КАЗИНФОРМ - Индия в понедельник успешно запустила свою вторую миссию на Луну. Миссия «Чандраян-2», в состав которой также входит луноход, на собственной мощной ракете-носителе GSLV-MkIII-M1 стартовала с космодрома для исследования неизведанного Южного полюса небесного тела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Press Trust of India.
Ракета-носитель с геосинхронным спутником взлетела с космического центра имени Сатиша Дхавана в облачное небо в 14:43 по местному времени и успешно вывела 3850-килограммовую автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2» на околоземную орбиту примерно через 16 минут.
Ранее сообщалось, что запуск 15 июля был отменен примерно через час после технической неполадки в трехступенчатой ракете. Полет был перенесен на понедельник после того, как ученые исправили технический сбой в ракете.
Индия планирует стать четвертой страной после России, США и Китая, совершившей посадку лунохода на поверхность Луны.
Данный полет на Луну осуществляется спустя 11 лет после успешной первой миссии «Чандраян-1», которая длилась на протяжении 312 дней до 29 августа 2009 года.
Попытка совершить мягкую посадку посадочного модуля «Викрам» (названный в честь основателя индийской программы космических исследований Викрама Сарабхая) с луноходом «Прагьян» («мудрость» на санскрите) будет предпринята приблизительно 6-8 сентября.
В Индийской организации космических исследований полагают, что Южный полюс представляет собой интересную область поверхности, которая остается в тени, нежели Северный полюс. Как сообщили в организации, существует вероятность присутствия воды в постоянно затененных областях вокруг него, добавив, что кратеры в регионе Южного полюса имеют холодные ловушки, вещество которых содержит записи о раннем этапе существования Солнечной системы.
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