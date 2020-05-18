Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Индия продлила карантин еще на две недели

Автор:  
Раушан Конырбаева
18 Мая 2020, 08:45
Индия продлила карантин еще на две недели

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Индия объявила о продлении жестких карантинных мер в стране еще на две недели, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

Карантин был введен в стране 25 марта. Однако с начала этого месяца карантинные меры постепенно снижались.

Министерство внутренних дел объявило о продлении карантина в день, когда в Индии было зарегистрировано рекордное увеличение на 4 987 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

По последним данным, число смертельных случаев от коронавируса в Индии составляет 2872. Министерство здравоохранения и социального обеспечения отмечает, что к настоящему времени выздоровело около 37,51 процент пациентов, что равняется 34 108.

Министр внутренних дел Аджай Бхалла в своем приказе, изданном за шесть часов до окончания карантина (12:00 в воскресенье), заявил, что все внутренние и международные авиаперевозки остаются приостановленными до конца мая. Работа метро в городах также должны быть приостановлены.

Все учебные заведения останутся закрытыми, онлайн обучение продолжится. Отели, рестораны, кинозалы, торговые центры, спортзалы, бассейны, театры и спортивные комплексы также по-прежнему останутся закрытыми до окончания назначенного карантинного режима.

Религиозные собрания строго запрещены до 31 мая. В Индии будет действовать строгий комендантский час с 19.00 до 07.00 ежедневно.

Тем не менее, межгосударственное движение пассажиров возобновится в понедельник с согласия правительств соответствующих штатов.


Индия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия