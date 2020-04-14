Индия продлевает карантин до 3 мая

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина до 3 мая в целях борьбы с распространением коронавируса. Во вторник в своем телевизионном обращении к нации премьер-министр также поблагодарил граждан за их усилия по спасению Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

Карантин вступит в силу с 14 апреля по 3 мая, сказал премьер-министр Моди. Такое решение было принято в попытке сдержать распространение нового коронавируса, которым в стране заразились более 10 000 человек. При этом премьер намекнул на частичное снятие карантинных мер после 20 апреля в местах, где нет очагов коронавируса.

Премьер-министр Моди сказал, что правительство будет внимательно следить за очагами распространения инфекции в штатах по всей Индии.

Напомним, карантин в Индии вступил в силу 25 марта. Тогда премьер-министр принял беспрецедентную меру в борьбе против COVID-19. Карантин должен был закончиться сегодня.

По состоянию на утро вторника число смертей от коронавируса в стране возросло до 339, причем более 50 человек погибли в течение 24 часов. Между тем, согласно данным Министерства здравоохранения, число случаев заболевания в стране превысило 10 000. Более тысячи человек были вылечены и выписаны из больниц.

Фото: glas.ru