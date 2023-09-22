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    22:13, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Индия приостановила выдачу виз для канадцев

    Индия
    Фото: pixabay.com.

    Индия приостановила выдачу виз для канадских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Forbes.

    Грандиозный дипломатический скандал из-за убийства канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара, в организации которого Канада подозревает правительство Индии, набирает обороты.

    Хотя Верховная комиссия Индии в Канаде не сделала официального заявления, уведомление о приостановке выдаче виз появилось на веб-сайте BLS International — консалтинговой фирмы, которая занимается выдачей виз в Индию в Канаде.

    В уведомлении говорится, что приостановка вызвана «оперативными причинами» и будет действовать «до дальнейшего уведомления».

    Веб-сайт Верховной комиссии Индии был недоступен на момент публикации, и неясно, связано ли это с приостановкой оказания услуг, передает BBC News.

    Напряженность между Канадой и Индией обострилась на этой неделе после того, как Канада заявила, что расследует «достоверные обвинения», связывающие Индию с убийством лидера Ниджара.

    Индия гневно отвергла это обвинение, назвав его «абсурдным».

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что спецслужбы расследуют, были ли «агенты правительства Индии» причастны к убийству канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара. Индия признала его террористом в 2020 году.

    Ниджар был застрелен в своем автомобиле двумя вооруженными людьми в масках возле сикхского храма 18 июня в Британской Колумбии.

    Теги:
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