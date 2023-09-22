Индия приостановила выдачу виз для канадцев

Индия приостановила выдачу виз для канадских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Forbes.

Грандиозный дипломатический скандал из-за убийства канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара, в организации которого Канада подозревает правительство Индии, набирает обороты.

Хотя Верховная комиссия Индии в Канаде не сделала официального заявления, уведомление о приостановке выдаче виз появилось на веб-сайте BLS International — консалтинговой фирмы, которая занимается выдачей виз в Индию в Канаде.

В уведомлении говорится, что приостановка вызвана «оперативными причинами» и будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Веб-сайт Верховной комиссии Индии был недоступен на момент публикации, и неясно, связано ли это с приостановкой оказания услуг, передает BBC News.

Напряженность между Канадой и Индией обострилась на этой неделе после того, как Канада заявила, что расследует «достоверные обвинения», связывающие Индию с убийством лидера Ниджара.

Индия гневно отвергла это обвинение, назвав его «абсурдным».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что спецслужбы расследуют, были ли «агенты правительства Индии» причастны к убийству канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара. Индия признала его террористом в 2020 году.

Ниджар был застрелен в своем автомобиле двумя вооруженными людьми в масках возле сикхского храма 18 июня в Британской Колумбии.