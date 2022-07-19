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Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса
19 Июля 2022 11:21

Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса, став второй страной после Китая, достигшей этого рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

По данным министерства здравоохранения Индии, 98% взрослых получили одну дозу вакцины против коронавируса, в то время как 90% вакцинировались полностью.

В январе Индия начала кампанию по предоставлению бесплатных бустерных доз, так называемых профилактических вакцин. Первоначально программу открыли для медицинских работников, а также для лиц старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями. С начала июля она распространилась на всех взрослых.

Программа вакцинации для детей в возрасте от 15 до 18 лет началась в январе, а для детей в возрасте от 12 до 14 лет – в марте.

В Индии происходит резкий подъем числа ежедневных случаев заболевания по всей стране. Наиболее сложная ситуация в штатах: Махараштра, Керала, Тамилнад и Западная Бенгалия.

В понедельник страна сообщила о 20,5 тыс. ежедневных случаев заболевания, что является четырехмесячным максимумом.

На данный момент в Индии зарегистрировано около 43,5 млн случаев заболевания коронавирусом (уступает только США) и около 525,2 тыс. смертей (третий показатель после США и Бразилии).

По данным Ресурсного центра по борьбе с коронавирусом Джона Хопкинса, по вопросу вакцинации населения Индия уступает только Китаю, который применил около 3,4 млрд доз вакцин.


Фото: gettyimages.com

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