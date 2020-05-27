Индия переживает самое опустошительное нашествие саранчи за последние 30 лет

НЬЮ ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия переживает самое опустошительное нашествие саранчи за последние 30 лет, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Вредители уже уничтожили более 50 000 гектаров пахотных земель. Пандемия коронавируса, последствия циклона Амфан и нашествие саранчи усугубляют ситуацию с продовольственным снабжением жителей страны.

Во вторник индийские власти запустили дроны и самолеты с тянущим винтом для отслеживания саранчи и опрыскивания их инсектицидами. Нынешнее нашествие саранчи является самым мощным за последние 30 лет. Учитывая, что вредители уже уничтожили около 50 000 гектаров пахотных земель, Индия испытывает наихудший дефицит продовольствия с 1993 года.

От восьми до десяти роев, каждый размером около 1 квадратного километра, активны в Раджастане и Мадхья-Прадеш. Стоит отметить, что саранча уже проникла в другие штаты Индии, включая Махараштру и Уттар-Прадеш.

В понедельник саранча заполонила город Джайпур в Раджастане. По словам экспертов, саранча прибыла из Пакистана. Они утверждают, что если скорость и направление ветра будут благоприятными, саранча может продвинуться в направлении столицы страны.

По данным Всемирной Организации по Продовольствию, нашествие саранчи обычно наблюдается на западной части Индии и некоторых районах штата Гуджарат с июня по ноябрь. Однако по заявлению Организации по предупреждению нашествия саранчи при Министерстве сельского хозяйства, рои саранчи появились в Индии еще в апреле этого года.

По оценкам ВОП, 40 миллионов саранчовых могут съесть столько же пищи, сколько 35 000 человек. Нынешнее количество саранчи уничтожило сезонные посевы в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш, что приведет к снижению производства и росту цен на продукты питания.

Аграрный кризис и последующая продовольственная инфляция будут препятствовать борьбе Индии против пандемии коронавируса.

Эксперты утверждают, что сильные дожди и циклоны в Индийском океане стали причиной увеличения темпов и объемов размножения саранчи в этом году. Всемирная Организация по Продовольствию предупреждает, что нашествие саранчи может увеличиться в следующем месяце, когда саранча, размножающаяся в Восточной Африке, мигрирует в Индию.

Индия не единственная страна, которая в этом году пострадала от нашествия саранчи. Пакистан, страны Восточной Африки и Йемен также столкнулись с нашествием вредителей. В феврале Пакистан объявил чрезвычайное положение в стране из-за нашествия саранчи в восточной части страны. Вредителями повсеместно были уничтожены посевы хлопка, пшеницы, кукурузы и других культур.