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Индия открыла одну из крупнейших в мире больниц для борьбы с коронавирусом

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
29 Июня 2020, 12:42
Индия открыла одну из крупнейших в мире больниц для борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Индии открыли одну из крупнейших больниц в мире для лечения больных коронавирусом. Отмечается, что в этот же день в стране зарегистрировали рекордный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом за один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Sardar Patel COVID Care Centre, крупнейшее в своем роде медицинское учреждение в Индии, рассчитанное на 10 000 больных, в воскресенье частично начало свою работу. Пока больница может принять 2000 пациентов. Больница начнет работу на полную мощь в среду.

Сообщается, что Sardar Patel COVID Care Centre «является одной из крупнейших в мире больниц».

По последним данным, в стране было зарегистрировано 19 906 новых случаев заражения коронавирусом, 410 скончались, в результате чего общее число случаев заболевания достигло отметки в 528 859, число летальных исходов выросло до 16 095.

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