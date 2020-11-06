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Индия опережает Великобританию по темпам запуска новой вакцины от коронавируса

6 Ноября 2020 15:43
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Индия опережает Великобританию по темпам запуска новой вакцины от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ.КАЗИНФОРМ - Индия ускорила работу над вакциной против коронавируса, в то время как британская AstraZeneca заявила, что ее поставки «немного запаздывают», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Reuters.

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Вакцина, поддерживаемая правительством Индии, может быть запущена уже в феврале - на несколько месяцев раньше, чем ожидалось - поскольку в этом месяце начнутся испытания последней стадии, и исследования пока показали, что она безопасна и эффективна, - сообщили индиqские ученые.

Bharat Biotech, частная компания, которая разрабатывает COVAXIN совместно с государственным советом по медицинским исследованиям Индии (ICMR), ранее надеялась запустить ее только во втором квартале следующего года.

«Вакцина показала хорошую эффективность. Ожидается, что к началу следующего года, в феврале или марте, будет доступна», - заявил в штаб-квартире исследовательского центра в Нью-Дели старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант, который также является членом специальной группы по COVID-19.

Отмечается, что запуск в феврале сделает COVAXIN первой вакциной индийского производства.

Тем временем Австралия увеличивает до 135 миллионов доз различных вакцин. По заверению премьер-министра страны Скота Моррисона, правительство купит 40 миллионов доз вакцины у Novavax и 10 миллионов у Pfizer и BioNTech. Это вдобавок к 85 миллионам доз, которые Австралия уже обязалась купить у AstraZeneca и отечественной биофармацевтической компании CSL Ltd, если испытания окажутся успешными.

Одна из ведущих международных биофармацевтических компаний Pfizer Inc заявила, что 45 вакцин проходят испытания на людях по всему миру, и возможно вакцина будет доступна в Соединенных Штатах к концу года.

Moderna и AstraZeneca почти не отстают от крупнейшего производителя лекарств в США и, вероятно, получат предварительные данные о своих вакцинах до конца года.

AstraZeneca подписала несколько сделок на поставку более трех миллиардов доз вакцины по всему миру.

Эксперты считают, что именно вакцина считается лучшим в мире средством для сдерживания коронавируса, который заразил более 48 миллионов человек, привел к гибели более 1,2 миллиона людей, потряс мировую экономику и разрушил миллиарды жизней с тех пор, как он был впервые обнаружен в Китае в декабре.


Перевод: Серикбол Кошмаганбетов


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