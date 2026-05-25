Индия обязалась закупить у США товаров на $500 млрд

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели «подчеркнул стратегическую важность партнерства между США и Индией», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Госдепартамент сообщил, что в ходе четырехдневной поездки, переговоры Рубио в Индии будут посвящены торговому, энергетическому и оборонному сотрудничеству.

— Мы надеемся прийти к соглашению на следующей неделе или через неделю после этого. Но мы уже дошли до самых последних, заключительных деталей сделки. Я очень уверен в успехе. У всех нас есть основания для оптимизма, ведь мы на пороге заключения торгового соглашения, — сообщил Марко Рубио, находясь в Индии.

Ранее в четверг Рубио заявил, что США уже ведут переговоры о расширении своей доли в энергоснабжении Индии.

— Мы хотим продавать им столько энергии, сколько они готовы купить. Нам есть над чем работать с Индией. Они — отличный союзник и партнер. Мы много с ними сотрудничаем, — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США после встречи с премьер-министром Нарендрой Моди объявил о крупной сделкой с Индией.

— Индия обязалась закупить в США товаров на сумму 500 млрд долларов в течение следующих пяти лет, уделив особое внимание энергетике, технологиям и сельскому хозяйству, — написал Марко Рубио в Х.

Huge thanks to @USAmbIndia Sergio Gor and our American diplomats for their efforts. Because of their great work, India has committed to purchasing $500 billion in U.S. goods over the next five years focusing on energy, technology, and agriculture. They’re doing terrific work on… pic.twitter.com/iuZFOV1IWv — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 23, 2026

Находясь в Индии, Рубио поделился политикой США в отношении иранского конфликта.

— Ирану необходимо вступить в серьезные переговоры по трем вопросам: о его обещании никогда не создавать ядерное оружие, о долгосрочных ограничениях на возможности обогащения урана и о том, что делать с высокообогащенным ураном, — заявил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что для всего мира самым неотложным и самым важным шагом будет возобновление судоходства через проливы.

Рубио сообщил, что «Соединенные Штаты не позволят Ирану держать в заложниках мировой энергетический рынок, и подтвердил, что американские энергоносители могут диверсифицировать энергоснабжение Индии», пишет NBC News.

Ранее сообщалось, что США и Иран приблизились к соглашению.