    Индия обязалась закупить у США товаров на $500 млрд

    Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели «подчеркнул стратегическую важность партнерства между США и Индией», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: x.com/@SecRubio

    Госдепартамент сообщил, что в ходе четырехдневной поездки, переговоры Рубио в Индии будут посвящены торговому, энергетическому и оборонному сотрудничеству.

    — Мы надеемся прийти к соглашению на следующей неделе или через неделю после этого. Но мы уже дошли до самых последних, заключительных деталей сделки. Я очень уверен в успехе. У всех нас есть основания для оптимизма, ведь мы на пороге заключения торгового соглашения, — сообщил Марко Рубио, находясь в Индии.

    Ранее в четверг Рубио заявил, что США уже ведут переговоры о расширении своей доли в энергоснабжении Индии.

    — Мы хотим продавать им столько энергии, сколько они готовы купить. Нам есть над чем работать с Индией. Они — отличный союзник и партнер. Мы много с ними сотрудничаем, — заявил Марко Рубио.

    Госсекретарь США после встречи с премьер-министром Нарендрой Моди объявил о крупной сделкой с Индией.

    — Индия обязалась закупить в США товаров на сумму 500 млрд долларов в течение следующих пяти лет, уделив особое внимание энергетике, технологиям и сельскому хозяйству, — написал Марко Рубио в Х.

    Находясь в Индии, Рубио поделился политикой США в отношении иранского конфликта.

    — Ирану необходимо вступить в серьезные переговоры по трем вопросам: о его обещании никогда не создавать ядерное оружие, о долгосрочных ограничениях на возможности обогащения урана и о том, что делать с высокообогащенным ураном, — заявил он.  

    Госсекретарь США подчеркнул, что для всего мира самым неотложным и самым важным шагом будет возобновление судоходства через проливы.

    Рубио сообщил, что «Соединенные Штаты не позволят Ирану держать в заложниках мировой энергетический рынок, и подтвердил, что американские энергоносители могут диверсифицировать энергоснабжение Индии», пишет NBC News.

    Ранее сообщалось, что США и Иран приблизились к соглашению.

    Рустем Кожыбаев
    Автор