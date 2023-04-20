Индия обгонит Китай по численности населения в этом году

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия в ближайшие месяцы обгонит Китай по численности населения и станет самой населенной страной мира, показывают новые данные ООН. Последние 70 с лишним на Китай и Индию приходится более трети населения планеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По прогнозам организации, население Индии вскоре должно достигнуть 1,4286 млрд человек, что на 2,9 млн больше, чем у Китая с его 1,4257 млрд жителями.

Доклад об отношении к меняющимся демографическим тенденциям в мире был опубликован ООН во вторник.

В Китае недавно резко упала рождаемость, а его население в прошлом году стало сокращаться - впервые с 1961 года. Демографы связывают это с политикой одного ребенка, существовавшей в стране 35 лет и остановленной семь лет назад, а также с высокими расходами на содержание детей.

В Индии также год за годом падает среднее число рождений на одну женщину.

Оценочные данные

При этом данные о населении Индии в докладе оценочные, так как последняя перепись населения проводилась в стране еще в 2011 году.

Последние 140 лет население Индии последовательно переписывали каждые 10 лет, но в 2021 году перепись отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь она запланирована на 2024 год.

Сейчас любые оценки нынешнего населения Индии могут быть лишь «предположениями, основанными на фрагментарной информации», считает Патрик Герланд, глава отдела демографических оценок и прогнозов ООН.