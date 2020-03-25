Индия объявила комендантский час из-за коронавируса

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ – БАНГКОК – НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в материковом Китае 4 человека погибли от коронавируса, количество заразившихся увеличилось на 47 человек, еще 491 выздоровел, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

По состоянию на конец вторника все 47 выявленных новых случаев коронавируса являются ввозными, из них 19 зарегистрированы в Шанхае, по пять – в Пекине и провинции Гуандун, остальные еще в других девяти административно-территориальных единицах КНР.

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 474.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 81,2 тыс. человек, из них выздоровели 73,6 тыс., умерли 3281.

С 00:00 часов 25 марта снят действовавшей практически два месяца карантин в провинции Хубэй (Центральный Китай) - некогда эпицентре распространения коронавируса - и восстановлено транспортное сообщение.

По официальным данным, за последние дни в этой провинции Китая был выявлен только один новый случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на конец вторника общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 1 920 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess), сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 9 137 человек, увеличившись за минувшие сутки на 100 новых выявленных случаев, сообщает южнокорейский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

За истекшие сутки скончались еще 6 человек, общее число погибших достигло 126. Из больниц выписаны 223 человека, общее число выздоровевших составляет 3,7 тыс.

В четверг власти Таиланда введут чрезвычайное положение для сдерживания распространения нового коронавируса в стране, сообщают местные СМИ.

В последние дни в Таиланде наблюдается резкий рост числа новых случаев инфицирования, и по состоянию на вторник общее число таких случаев достигло 827. Четыре человека умерли от COVID-19.

Индия вводит с полуночи 25 марта 21-дневный карантин на территории всей страны из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник в обращении к нации премьер-министр Нарендра Моди.

«Чтобы спасти Индию и каждого гражданина вводится полный запрет на выход из дома с 12 часов ночи», - цитируют Моди местные СМИ.