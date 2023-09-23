Индия не может установить связь с космическим аппаратом «Чандраян-3»

Индия сообщила о невозможности установить связь с космическим аппаратом «Чандраян-3», который был переведен в спящий режим после завершения миссии на южном полюсе Луны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Анадолу.

В заявлении, опубликованном на социальной медиа-платформе X Индийского агентства космических исследований (ISRO), сообщил, что попытки установить связь с посадочным аппаратом «Викрам» и марсоходом «Прагян» не увенчались успехом.

В заявлении говорится, что от «Викрам» и «Прагян» не удалось получить сигнал: «Наши усилия по установлению связи с аппаратами будут продолжены».

Министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх в своем сообщении в социальных сетях отметил, что команда ISRO предпринимает усилия по установлению связи с космическим аппаратом, и заявил, что причиной неудачи в установлении контакта могут быть «холодные погодные условия, опускающиеся до -150 градусов, вызванные ночным периодом».

Ранее сообщалось о том, что Индия запустила историческую космическую миссию на Луну. Ракета Chandrayaan-3 вылетела с космодрома в штате Андхра-Прадеш и направляется к спутнику Земли.

После посадки космического аппарата «Чандраян-3»​​​​​​​ Индия стала четвертой страной после США, бывшего Советского Союза и Китая, совершившей мягкую посадку на Луну, и первой страной, совершившей «мягкую посадку вблизи южного полюса» Луны.