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Индия нарастила закупки нефти из РФ и поставки в Европу - СМИ

30 Апреля 2023, 17:09
Индия нарастила закупки нефти из РФ и поставки в Европу - СМИ Фото: caspianbarrel.org

НЬЮ-ДЕЛИ.КАЗИНФОРМ - По данным аналитической компании Kpler, в апреле Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу - объем экспорта превысит 360 000 барр. в сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Одновременно Нью-Дели наращивает закуп сырой нефти у Москвы. В апреле ее импорт из России в Индию превысит 2 млн барр. в день, что составляет почти 44% от общего объема поставок нефти в страну.

Эмбарго Евросоюза на импорт российского сырья начало действовать 5 декабря, на импорт нефтепродуктов - с 5 февраля. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны. Однако санкции Брюсселя не мешают таким странам, как Индия, покупать дешевое российские сырье, перерабатывать его в топливо, в частности дизельное, и отправлять в Европу с наценкой, пишет агентство. Bloomberg ранее отмечал возросшую в связи с этим роль Нью-Дели на мировом рынке.



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