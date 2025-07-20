23:01, 19 Июль 2025 | GMT +5
Индия намерена стать ключевым игроком на мировом рынке полупроводников
Первый чип индийского производства появится в этом году, передает Kazinform со ссылкой на India Today.
По словам министра электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау, сегодня некоторые из самых сложных чипов разрабатываются в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуну, Гургаон и Ченнаи.
— Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году, — заявил министр.
Ранее американский технологический гигант Nvidia заявил, что вскоре возобновит продажи своих высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта в Китае.