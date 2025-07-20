Индия намерена стать ключевым игроком на мировом рынке полупроводников

По словам министра электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау, сегодня некоторые из самых сложных чипов разрабатываются в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуну, Гургаон и Ченнаи.

— Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году, — заявил министр.

Ранее американский технологический гигант Nvidia заявил, что вскоре возобновит продажи своих высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта в Китае.