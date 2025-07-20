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    23:01, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Индия намерена стать ключевым игроком на мировом рынке полупроводников

    Первый чип индийского производства появится в этом году, передает Kazinform со ссылкой на India Today.

    чипы
    Фото: Midiourney

    По словам министра электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау, сегодня некоторые из самых сложных чипов разрабатываются в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуну, Гургаон и Ченнаи.

    — Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году, — заявил министр.

    Ранее американский технологический гигант Nvidia заявил, что вскоре возобновит продажи своих высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта в Китае.

    Теги:
    Технологии Производство Индия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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