Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Индия намерена использовать 26 млрд долларов для борьбы с инфляцией
23 Мая 2022 15:49

Индия намерена использовать 26 млрд долларов для борьбы с инфляцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Индии рассматривает возможность дополнительных расходов в размере около 26 млрд долларов (2 трлн индийских рупий) в 2022/23 финансовом году для борьбы с высокой инфляцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

Новые меры по снижению налогов на бензин и дизельное топливо будут вдвое превышать заложенные для этих целей средства в размере 13 млрд долларов. Дополнительно потребуется еще 6,5 млрд долларов для субсидирования удобрений. Кроме того, власти могут повторно снизить налоги на топливо, если сырая нефть продолжит дорожать, что может потребовать из бюджета от 13 до 19,5 млрд долларов в 2022-23 финансовом году.

Для финансирования данных мер потребуются дополнительные средства, что может означать отклонение от целевого показателя дефицита бюджета в 6,4% ВВП на 2022/23 годы. Правительство Индии планирует занять рекордные 185,5 млрд долларов в этом финансовом году, согласно сделанному объявлению в феврале.



Автор: Кожыбаев Рустем


Читайте также
Индия запретила экспорт пшеницы
Индийскому этнокультурному объединению в Мангистауской области исполнился год
Власти КНР разрешат некоторым индийским студентам вернуться на учебу
Казахстанские теннисисты сохраняют шансы на попадание в финал юношеского чемпионата мира
Теннисисты-юниоры из РК пробились в полуфинал зонального отбора к чемпионату мира
Казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира
Казахстанские теннисисты вышли в 1/4 финала квалификации чемпионата мира до 14 лет
Сборная Казахстана с победы стартовала на юниорском теннисном турнире в Индии

Лента новостей

Архив