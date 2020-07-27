Индия начала первые испытания вакцины против коронавируса на людях

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия начала первые испытания вакцины от коронавируса на людях, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в Нью-Дели, заявила, что в пятницу ввела первую дозу пробной вакцины против коронавируса человеку.

Вакцина Коваксин, входит в число почти двух десятков вакцин, которые проходят испытания на людях во всем мире. Всеиндийский институт медицинских наук входит в число 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных, плацебо-контролируемых, двойных контрольных клинических исследований Коваксина.

Стоит отметить, что за сутки во второй по численности населения стране мира зарегистрировано почти 50 000 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В настоящий момент общая численность инфицированного СOVID-19 населения Индии превысила 1,4 миллиона человек. Количество смертельных случаев от нового штамма коронавирусной инфекции насчитывает 32 771 смертей, в том числе 705 за воскресенье.

Отметим, что испытания вакцины против коронавируса в апреле начала Австралия, в конце апреля испытания вакцины против коронавируса на людях начала проводить Германия. В это же время первые в Европе клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса начались в Оксфорде.

Исследователи в Японии клинических испытаний вакцины запустили в конце июня. Губернатор Осаки Йошимура Хирофуми сообщил, что на первом этапе клинических испытаний тестирование будет проведено на 20-30 работниках здравоохранения.

В России клинические испытания вакцины против коронавируса завершились в середине июля. Результаты исследований показали безопасность препарата.