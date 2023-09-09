Индия может поменять название страны на Бхарат

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия в эти выходные принимает саммит G20, и приглашение гостям на ужин было разослано от имени «президента Бхарата», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Что означает это непривычное многим наименование и насколько оно новое?

Название «Бхарат» широко используется для обозначения Индии в языке хинди — официальном языке страны, которым владеет относительное большинство ее жителей.

Это слово также встречается в принятой в 1949 году Конституции страны, хотя и всего один раз: первый пункт первой ее статьи провозглашает (цитата по английскому тексту): «Индия, то есть Бхарат, будет союзом штатов».

Однако в официальных документах на английском языке всегда используется слово «Индия».

И вот теперь правительство Нарендры Моди, видимо, решило изменить эту давнюю практику, и приглашение на ужин в субботу 9 сентября участникам саммита G20 было разослано от имени «президента Бхарата».

А в пресс-релизе по случаю саммита АСЕАН-Индия самого Нарендру Моди называют «премьер-министром Бхарата».

Что касается официального переименования, то индийский парламент может рассмотреть этот вопрос уже 18 сентября.

Что же такое «Бхарат»?

Слово «Бхарат» происходит из санскрита — древнего языка индийской культуры и учености. Современные индийские языки, такие как хинди или бенгали, похожи на него примерно в такой же степени, как современный французский или итальянский на латынь Цицерона или Цезаря.

В индуистской литературе земля между Гималаями и океаном называется «Бхаратварш».

Согласно индуистской мифологии, Бхарата был царем Хастинапура (сегодня это город, расположенный восточнее Дели). Он покорил все окрестные земли и считался праведным царем.

В древнейшем индуистском тексте, Ригведе, Бхарата упоминается и как название племени.

Слово «Бхарата» на санскрите также означает плодоносную землю и может символизировать культуру.

«Индия была Бхаратой, священной землей индусов, и недаром главные места индуистского паломничества расположены в четырех углах Индии», — писал в 1927 году будущий премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

Почему не Индия и не Индостан?

Однако название «Индия» используют уже более двух тысячелетий.

Возможно, самое старое упоминание об Индии встречается у греческого историка Мегасфена, родившегося в 350 г. до н. э. Он написал четыре книги под названием «Indica».

Представители династии Великих Моголов, правившие страной более двух веков, с гордостью называли себя «падишахами Индостана», то есть правителями или императорами Индостана. Название «Индостан» происходит от персидского.

Английский драматург Уильям Шекспир также использовал название Индия в своем творчестве.

«Где твой венец? — вопрошает Генриха VI страж.

Он в сердце у меня, не на челе, не блещет он индийскими камнями, незрим для глаз, зовется он довольством», — отвечает ему английский король в пьесе «Генрих VI», которая, как полагают, была написана в 1591–1592 годах.

Первые британские купцы, прибывшие в Индию в 1600 году, основали Ост-Индскую компанию. В первом издании протестантской Библии короля Якова страна также упоминалась как «Инди» (Indie). Все эти события произошли до колонизации Индии Великобританией.

Таким образом, и Индия, и Индостан — это древние названия, предшествовавшие британскому колониальному правлению, которое началось с завоевания Бенгалии в 1757 году.

При этом правительство утверждает, что смена названия на «Бхарат» поможет стране избавиться от британского колониального наследия.

«Решение использовать название «Бхарат» — это серьезный удар по колониальному мышлению», — утверждает министр образования Индии Дхармендра Прадхан.

Опасения и неприятие

Премьер-министр Нарендра Моди руководит Индией с 2014 года и представляет партию «Бхаратия Джаната парти» (BJP), также находящуюся у власти в большинстве штатов. Эта партия тесно связана с правой военизированной националистической организацией «Союз добровольных слуг родины» (RSS), по мнению которой Индия должна быть «индуистским государством». По данным последней по времени переписи — 2011 года, индуизм исповедовали около 80% индийцев.

Нарендра Моди присоединился к RSS еще подростком и высоко поднялся в ее рядах.

После обретения Индией независимости RSS трижды запрещали. Первый раз — после убийства Махатмы Ганди в 1948 году, когда RSS обвинили в подготовке его убийства. Позже эти обвинения сняли.

Правительство Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18–22 сентября. Оппозиционные политики и комментаторы полагают, что на этой сессии будет обсуждаться переименование страны.

Это будет первая сессия в новом здании парламента, где уже есть карта Большого Бхарата. Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.

Соседи Индии уже выразили в связи с этим официальный протест.

Одновременно к противостоянию с властями готовится и индийская оппозиция.

«Хотя к тому, чтобы называть Индию словом «Бхарат», которое и так служит одним из двух официальных названий страны, нет никаких конституционных препятствий, я надеюсь, что правительство не будет настолько глупо, чтобы полностью отказаться от названия «Индия», которое было традиционным на протяжении веков», — написал в соцсети X, ранее известной как твиттер, законодатель от партии «Индийский национальный конгресс» Шаши Тарур.