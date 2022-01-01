Индия: как минимум 12 человек погибли в новогоднем храме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 12 человек погибли и еще несколько ранены в результате давки в индуистском храме в Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Полиция утверждает, что это было вызвано ссорой между паломниками в пещерном индуистском святилище в управляемом Индией Кашмире в субботу.

Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что он «опечален» гибелью людей.

Десятки тысяч людей обычно посещают святыню каждый день, и возможно, что это произошло из-за сезона отпусков.

«Тысячи людей собрались в первый день нового года у пещерного святилища, которое является одним из самых почитаемых мест паломничества в Индии.

Власти ограничили количество посетителей в день до 25 000 из-за пандемии.

Но в сообщениях говорилось, что на месте, расположенном недалеко от города Катра, собралось почти вдвое больше разрешенного количества преданных», - рассказывает корреспондент BBC в Дели.

По факту происшествия начато расследование.