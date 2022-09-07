Индия и Китай разрешили ингаляционные вакцины против COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Индия и Китай одобрили новый подход к вакцинации против коронавируса. Теперь можно использовать два варианта вакцинации без игл: первый - назальный, второй - пероральный, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Регулирующие органы Индии во вторник одобрили назальную версию Bharat Biotech в качестве опции для людей, которые еще не были вакцинированы.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия написал в Twitter, что этот шаг еще больше укрепит коллективную борьбу с пандемией.

Индийская назальная вакцина была разработана учеными Вашингтонского университета в Сент-Луисе и позже лицензирована индийским производителем вакцин Bharat Biotech. Компания провела два испытания, дав две дозы вакцины 3,1 тыс. ранее невакцинированным добровольцам и в качестве дополнительной вакцины 875 добровольцам, которые получили две прививки других вакцин против COVID-19.

CanSino Biologics объявила в воскресенье, что китайские регулирующие органы одобрили ингаляционную версию вакцины против коронавируса для использования в качестве бустерной дозы. Компания указала на предварительные результаты исследований, свидетельствующие о том, что ингаляционная версия усиливает иммунную защиту после одного вдоха.

В настоящее время изучаются варианты без прививок в качестве стратегии улучшения защиты от инфекции, при этом особый интерес представляют назальные вакцины, предназначенные для борьбы с вирусом прямо там, где он попадает в организм.

Фото: cbsnews.com