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    11:10, 26 Август 2024 | GMT +6

    ​​Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста появилась в Казахстане

    детсад дети
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Министерством просвещения РК автоматизирована Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста. Она позволяет отслеживать развитие и сформированность навыков детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Как считает директор департамента дошкольного образования, для учителей начальных классов карта станет важным инструментом в дальнейшем освоении детьми школьной программы. Карта переведена в цифровой формат и интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием. 

    — Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста позволяет нам глубже понять потребности каждого ребенка и подготовить его к успешному началу обучения в школе. В карте отражаются все важные аспекты развития: физическое состояние, коммуникативные, познавательные, интеллектуальные, творческие, исследовательские и социально-эмоциональные навыки, которые формируются в процессе освоения Типовой учебной программы. Такой систематический подход обеспечивает более качественное образование и способствует успешной адаптации детей в начальной школе, — отметила Манар Адамова.

    В стране функционирует более 11,5 тысячи дошкольных организаций, в которых числятся около 1 млн детей 2-6 лет.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Дошкольное образование
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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