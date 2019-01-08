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Индивидуальный подоходный налог с зарплаты уменьшится на 90%

8 Января 2019 10:30 443
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Индивидуальный подоходный налог с зарплаты уменьшится на 90%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Законом РК от 2 июля 2018 года №165-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по статье 341 «Корректировка дохода». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДГД по г.Алматы.

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В частности, с 1 января 2019 года пункт 1 статьи 341 «Корректировка дохода» дополняется подпунктом 49), согласно которому из дохода физического лица будет исключаться облагаемый доход работника - в размере 90 процентов от суммы такого дохода. Положение настоящего подпункта применяется к доходу работника, не превышающему 25-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Тем самым, налогооблагаемый доход работника с 1 января 2019 года уменьшен на 90%. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. Следовательно, налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.

Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение работником дополнительного дохода.

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Алматы,
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