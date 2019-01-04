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Индивидуальные пенсионные счета будут открываться автоматически
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индивидуальные пенсионные счета в Едином накопительном пенсионном фонде будут открываться автоматически, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
«Положительной новостью, касающейся участия граждан в накопительной пенсионной системе, является упрощение процедуры открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) для новых вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ), предусмотренные в рамках Закона«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости населения» от 27 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.
Если в соответствии с действующим законодательством для открытия счета в ЕНПФ гражданам было необходимо лично обращаться в отделения фонда с заявлением. По новому механизму счета в ЕНПФ для новых вкладчиков будет открываться автоматически на основании первого поступившего в фонд взноса.
Данный механизм по «беззаявительному» открытию ИПС за счет ОПВ заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила ЕНПФ, принятие которых предполагается в первом квартале 2019 года, сообщили в Минтруда.
При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика по ОПВ, о месте постоянного проживания и другие, ЕНПФ будет получать из информационных систем госорганов.
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