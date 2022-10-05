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Индикатор семейного счастья разрабатывают в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
5 Октября 2022, 22:45
Индикатор семейного счастья разрабатывают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На основе международного опыта специалисты узбекского научно-исследовательского института «Семья и женщина» приступили к разработке отечественного индикатора семейного счастья. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила руководитель пресс-службы института Манижа Бахриева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент рабочая группа уже проанализировала такие индексы в Великобритании, Франции, Китае, Бутане, Индонезии и Малайзии. В результате анализа и исследований были выявлены показатели счастья семей. При этом учитывались показатели субъективного и объективного счастья узбекской нации, исходя из ее характера и уровня жизни», - сказала Манижа Бахриева.

С ее слов, индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым – социологические опросы. Основное внимание исследователи собираются уделить соцопросам. Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников. Ранее опросы в рамках пилотного вычисления индекса прошли экспериментально в Ферганской области Узбекистана.

«С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей Узбекистана, чтобы выяснить, как власти могут помочь сохранить благополучие в семье», - отметила спикер.


Фото:dumsk.com

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