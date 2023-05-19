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Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Мая 2023, 14:29
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поэтапно пересматривать тарифы на медуслуги намерены в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для мотивации поставщиков на качественное оказание востребованных видов помощи поэтапно будут пересматриваться тарифы на медуслуги с приведением в соответствие со стандартами медпомощи и индексацией на инфляцию», - сказал Тимур Султангазиев.

Он также добавил, что казахстанская модель медицинского страхования, как и других, в том числе развитых стран мира, основана на трех ключевых принципах – универсальность, социальная справедливость, солидарность.

«Действие этих трех принципов гарантирует гражданам равные права на охрану здоровья независимо от доходов, места жительства и социального статуса», - подчеркнул Тимур Султангазиев.

Ранее сообщалось, что обратную связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения медуслуг внедрят в РК.


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