Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поэтапно пересматривать тарифы на медуслуги намерены в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для мотивации поставщиков на качественное оказание востребованных видов помощи поэтапно будут пересматриваться тарифы на медуслуги с приведением в соответствие со стандартами медпомощи и индексацией на инфляцию», - сказал Тимур Султангазиев.

Он также добавил, что казахстанская модель медицинского страхования, как и других, в том числе развитых стран мира, основана на трех ключевых принципах – универсальность, социальная справедливость, солидарность.

«Действие этих трех принципов гарантирует гражданам равные права на охрану здоровья независимо от доходов, места жительства и социального статуса», - подчеркнул Тимур Султангазиев.

Ранее сообщалось, что обратную связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения медуслуг внедрят в РК.