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Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане

20 Августа 2021 19:59
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Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении индекса заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% с 1,11 до 0,97. Занятость инфекционных коек составляет 52% (30 128), реанимационных коек – 48% (2 469). Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 71%, Кызылординской области – 66%, городе Алматы – 63%, Алматинской области - 60%», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, продолжается вакцинация подлежащего контингента.

«На сегодняшний день использовано 11,1 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 6 276 224 человека, что составляет 63% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 4 913 196 человек», - отметил министр.

«В республику завезено 1 млн доз вакцины «Синофарм» производства КНР, из них в прививочные пункты доставлено 659 400 доз вакцины, на текущей неделе начата вакцинация, привито – 38 161 человек. Всего в прививочных пунктах имеется порядка 1 млн 300 тысяч первого компонента и 940 тысяч – второго компонента», - заключил глава Минздрава.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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