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    10:49, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Индекс старения увеличился в Казахстане

    апашки
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    В 2023 году в Казахстане индекс старения достиг 29,5, что на 1,3 процентных пункта выше, чем годом ранее (28,2 в 2022 году). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

    - Это означает, что на каждых 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится по 29,5 граждан старше 65 лет. Сравнивая с данными пять лет назад (26,5 в 2019 году), видно, что индекс старения значительно возрос. В разбивке по регионам выявлены значительные различия: наивысший индекс старения отмечен в Северо-Казахстанской области – 72,9, за которой следует Восточно-Казахстанская область с показателем 71,8 и Костанайская область – 62,1, - пояснили в ведомстве.

    Среди регионов с наименьшим индексом старения лидирует Мангистауская область, где на 100 детей приходится всего 14,3 граждан старше 65 лет. Низкие показатели также зарегистрированы в Туркестанской области (14,9) и городе Шымкенте (15,3).

    Как отметили в Бюро нацстатистики, индекс старения в городской местности выше, составляя 32, в то время как в сельской этот показатель ниже – 25,8.

    Теги:
    Дети Регионы Другие государственные органы Общество Статистика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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