Индекс солнечного цикла в августе достиг рекордных значений

Индекс солнечного цикла в августе 2024 года достиг практически рекордных в XXI веке значений, уступая по показателям только 23-му циклу солнечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года, которые выглядят исключительно интересными. Согласно им, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 годы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в самом начале столетия, в 2000-2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности. - Высота цикла более 200 в последний раз регистрировалась в декабре 2001 года, причем составила тогда 213, то есть была ниже, чем текущие значения. Более же высокое значение, 244, регистрировалось лишь в июле 2000 года. Это пока является абсолютным рекордом текущего столетия, - отмечается на сайте.

Ранее старший научный сотрудник отдела вариаций космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) Наталия Шлык сообщила, что текущий цикл солнечной активности примерно в полтора раза слабее, чем 23-й.

- Практически по всем прогнозам ожидался чуть ли не в два раза более низкий максимум, заведомо уступающий как пику 23-го, так и пику 24-го цикла, - говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Текущий 25-й цикл активности Солнца начался в 2019 году и продлится до 2030 года. Он, по прогнозам, выйдет на пик мощности в 2024 или 2025 годах. По информации из обзора состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2023 год, который выпустил Росгидромет, Гелиогеофизическая служба в 2023 году выпустила 954 предупреждения о неблагоприятных и опасных гелиогеофизических условиях, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.