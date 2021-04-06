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    18:06, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Индекс развития молодежи внедрят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют законодательное закрепление Индекса развития молодежи. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется законодательное закрепление Индекса развития молодежи - комплексный показатель эффективности работы местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики по пяти основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, трудоустройство, политическое участие и гражданское участие», - сказал Шахмардан Байманов, выступая на заседании Координационного совета по развитию молодежных организации при МИОР.

    Было отмечено, что это позволит осуществлять рейтинговую оценку эффективности местных исполнительных органов в части реализации молодежной политики.

    «Данный индекс станет адаптированной к национальной специфике версией Глобального индекса развития молодежи», - пояснил Шахмардан Байманов.

    Запланировано улучшение показателей Казахстана в Глобальном индексе развития молодежи (в 2016 г. – 61 место, в 2013 г. – 27 место, ГИРМ публикуется раз в три года).

    Кроме того, запланировано законодательное закрепление термина «досуговые организации для молодежи», термина «специалист по работе с молодежью».


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