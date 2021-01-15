Индекс развития молодежи даст положительный импульс регионам страны – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная практика, внедряемая во многих странах, послужит индикатором оценки развития молодежной политики. Такое мнение о предложенном Президентом РК индексе развития молодежи выразил директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Аян Сакошев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил в Казахстане внедрить индекс развития молодежи согласно мировой практике. Как отметил Президент, работа местных органов по реализации молодежной политики будет оцениваться на основе этого критерия.

По мнению эксперта, следуя международной методике, мы увидим, как в стране создаются условия для поддержки молодежи.

«Сегодня было важное, содержательное выступление Главы государства перед Мажилисом Парламента РК. Главой государства были поставлены четкие задачи перед Парламентом. Для меня очень интересно было послушать выступление Президента касательно внедрения индекса развития молодежи. Это международная практика, которая внедряется во многих странах. Она служит индикатором оценки развития молодежной политики и в целом оценки уровня поддержки самой молодежи в целях создания условий для саморазвития», - отметил эксперт.

По его мнению, индекс даст положительный импульс регионам страны, потому что по сферам образования, трудоустройства и другим значимым сферам конкретно будет виден определенный уровень создания условий.

«Можно сказать, что это даст определенный положительный импульс для развития этих сфер. Следуя международной методике, мы увидим, как у нас создаются условия для поддержки молодежи», - пояснил Аян Сакошев.

Эксперт также прокомментировал тезис Президента о снижении порога прохождения политических партий в Мажилис от 7 до 5 %.

«Считаю, что это последовательный этап реформы. Это третий пакет политических реформ Главы государства. Везде в этих реформах мы видим институциональное развитие Парламентаризма, усиления его роли. В любом случае данные законодательные меры, пусть, если даже будут внедряться через год-два, будут способствовать усилению гражданской активности населения», - заключил директор Научно-исследовательского центра «Молодежь».

Напомним, сегодня в Нур-Султане прошла первая сессия Парламента седьмого созыва, где собрались депутаты Мажилиса нового состава, сенаторы, члены Правительства, а также руководители и представители государственных органов.