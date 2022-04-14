Индекс промышленного производства в январе-марте в РК составил 105,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов производства зафиксировано в 16 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Заметный рост отмечен в Атырауской области (112,1% к январю-марту 2021 года). При этом снижение зафиксировано в Кызылординской области.

По сравнению с январем-мартом 2021 года отмечается рост объемов добычи сырой нефти (107,6%) и природного газа (108,2%), производства напитков (119%), табачных изделий (122,4%), химической (107,8%) и металлургической промышленности (104,6%), резиновых и пластмассовых изделий (115,2%), фармацевтической (118,2%) и прочей неметаллической минеральной продукции (112,4%).