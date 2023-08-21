Индекс промышленного производства в Казахстане составил 103,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс промышленного производства в январе-июле 2023г. в Казахстане составил 103,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

За этот период произведено промышленной продукции на сумму 26272,9 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 12256 млрд тенге (46,6% от общего объема), в обрабатывающей - на 12272,9 млрд тенге (46,7%).

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 3,8%, обрабатывающей промышленности – на 3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,3%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 6,2%.

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и г. Алматы.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-июле 2023 года ИПП составил 103,8%, что обусловлено ростом добычи сырой нефти (105,6%), природного газа (102,5%), руд, кроме железных (102%) и прочих полезных ископаемых (114,2%).

В обрабатывающей промышленности ИПП в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 103%. Рост отмечен в производстве продуктов питания на 4,5%, напитков – на 6,4%, продуктов химической промышленности – на 4,1%, резиновых и пластмассовых изделий – на 8%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 8,1%, машиностроении - на 28,7%.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 16 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской областях.