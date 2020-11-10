Индекс деловой активности в октябре вырос до 48,8 - Нацбанк РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов сообщил об индексе деловой активности за октябрь 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В октябре индекс деловой активности продолжил рост и улучшился еще на 1,2 пункта - до 48,8.

«Наибольший рост деловой активности отмечен в сфере промышленности, где индекс увеличился до 49,6 с 47,8 в сентябре. В сфере услуг индекс поднялся на 1,3 пункта до 48,6. В строительстве показатель сократился на 1,5 пункта до 47,6 из-за снижения количества новых заказов. В разрезе регионов в прошлом месяце заметное улучшение индекса деловой активности отмечено в Алматинской, Павлодарской и Мангистауской областях. Больше всего индекс снизился в Шымкенте», - сказал Жандос Шаймарданов.

Индекс бизнес-климата в октябре после сентябрьского перехода в положительную зону вновь ухудшился и составил 0,0 (в сентябре т.г. – (2,0). Респонденты ожидают дальнейшего ухудшения будущих бизнес-условий в ноябре т.г. до 2,3 с 4,5 в октябре.

Индекс деловой активности формируется на основе опроса предприятий об их текущих показателях и ожиданиях по их изменениям в будущем. В октябре в опросе приняло участие 451 предприятие: в сфере услуг – 217, промышленности – 170, строительства – 64.