3 Июня 2022 21:00

Индекс деловой активности в мае снизился и составил 49 - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае деловая активность незначительно снизилась, составив 49,0 (в апреле – 49,5), но индекс сложился выше уровня марта, когда экономика оказалась под воздействием геополитической ситуации и связанных с ней последствий (48,2). Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Рустем Оразалин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Рост деловой активности отмечен в секторе производства - индекс поднялся до 50,9 (в апреле – 50,5). В секторе услуг и в горнодобывающей промышленности деловая активность снизилась до 48,8 и 48,3 соответственно. В строительстве индекс поднялся с 44,6 до 46,2.

Во всех секторах отмечается увеличение сроков поставок, в строительстве незначительно улучшилась ситуация с занятостью, но объем заказов остается низким», - сообщил Рустем Оразалин.

По его словам, в мае 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий осталась практически неизменной. По-прежнему преобладает количество респондентов, отметивших негативное изменение. Однако значительно улучшилась уверенность предприятий в отношении будущих бизнес-условий (оценка будущих условий увеличилась до 22,5 с 7,3 в апреле текущего года).

«В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, заметно улучшился, составив 9,2 (в апреле – 2,2), за счет улучшения оптимизма относительно будущих условий ведения бизнеса, особенно у предприятий сферы строительства», - заключил эксперт Нацбанка РК.