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Индекс деловой активности снизился в январе - Нацбанк РК

9 Февраля 2022 12:05
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Индекс деловой активности снизился в январе - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов прокомментировал данные об индексе деловой активности за январь 2022 года, передает МИА «Казинформ».

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«По результатам полученных оценок, индекс деловой активности в январе снизился, составив 50,0 (в декабре 2021 года – 50,6). Снижение обусловлено уменьшением показателя в строительстве до 45,7 (в декабре 2021 года – 51,3), а также в секторе услуг до 49,4 (в декабре 2021 года – 50,4), что, в свою очередь, связано с уменьшением новых заказов и уровня занятости. В то же время показатель в промышленности увеличился, составив 51,8 (в декабре 2021 года – 50,7)», - сообщил Жандос Шаймарданов.

В разрезе регионов в декабре отмечено улучшение деловой активности в семи регионах, ухудшение – в 10 регионах. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Северо-Казахстанской (60,7) и Туркестанской (54,4) областях, наиболее низкий уровень – в Кызылординской области (44,1), в Алматы (44,7), Акмолинской области (45,9). В Кызылординской области и Алматы деловая активность снизилась по всем трем секторам экономики.

В январе 2022 года оценка текущих бизнес-условий оказалась негативной: баланс ответов между положительными и отрицательными оценками составил (-)2,3.

Предприятия отметили снижение спроса: баланс ответов оказался негативным впервые с февраля 2021 года, составив (-)5,9. Оценка доступа к коммуникациям также оказалась негативной впервые с января 2021 года, составив (-)2,8. Улучшение оценки отмечается только по вопросам защиты бизнеса, хотя в целом оценка остается еще негативной ((-)2,3). В январе 2022 года по всем факторам, кроме доступа к финансам/кредитам, превалировали негативные оценки.

Незначительно, но повысился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие шесть месяцев: оценка будущих условий составила 17,9 (в декабре 2021 года – 15,2), в то же время снизилась оценка текущих условий до (-)2,3 (в декабре 2021 года – (-)0,1).

В результате сводный индекс бизнес-климата по экономике незначительно снизился до 7,5 (в декабре 2021 года – 7,7).

В январе 2021 года в опросе приняли участие 459 предприятий: в строительстве – 67, промышленности – 175, услугах – 217.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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