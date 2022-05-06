6 Мая 2022 20:07

Индекс деловой активности поднялся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Индекс деловой активности поднялся в апреле, но по-прежнему остается в отрицательной зоне. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин, передает МИА «Казинформ».

« В апреле наблюдались признаки восстановления деловой активности. В марте экономика оказалась под давлением резкого изменения геополитической ситуации в мире. Индекс деловой активности поднялся в апреле до 49,5 (в марте – 48,2), но по-прежнему остается в отрицательной зоне. Рост деловой активности отмечен только в секторе производства: индекс вырос до 50,5 (в марте – 50,0), в остальных секторах сложился ниже отметки 50. В секторе услуг и в горнодобывающей промышленности деловая активность начала восстанавливаться ( 49,6 и 49,9 соответственно), в строительстве четвертый месяц продолжается снижение (44,5). Во всех секторах отмечается увеличение сроков поставок, а предприятия строительства отметили также значительное уменьшение объема новых заказов и уровня занятости. В производстве и горнодобывающей промышленности увеличился объем товарно-материальных запасов», - сказал Рустем Оразалин.

По его информации, в разрезе регионов наиболее низкое значение ИДА зафиксировано в Алматинской и Акмолинской областях (42,9 и 43,1 соответственно), наиболее высокое значение – в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях (56,4 и 55,6 соответственно).

В апреле 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий улучшилась, но в целом еще осталась отрицательной: баланс между положительными и отрицательными ответами составил (-)3,5 (в марте – (-)8,5).

«В апреле 2022 года среди оценок факторов, влияющих на условия ведения бизнеса, превалировали негативные ответы. Тем не менее отмечено небольшое улучшение. Оценка налоговой нагрузки и доступ к финансам/кредитам практически не изменились по сравнению с мартом, составив (-)2,3 и (-)9,7. Остальные факторы (спрос, доступ к коммуникациям и вопросы защиты бизнеса) имеют тенденцию к восстановлению. Значительно улучшилась уверенность предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 7,3 (в марте – (-)12,1). В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, заметно улучшился, составив 1,8 (в марте – (-)10,3). В апреле 2022 года в опросе приняли участие 465 предприятий: в горнодобывающей промышленности – 42, в производстве – 136, в строительстве – 72, в услугах – 215. В апреле 2022 года впервые отдельно была выделена горнодобывающая промышленность, в связи с этим ряды данных были пересчитаны», - проинформировал Рустем Оразалин.