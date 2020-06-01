Индекс благополучия детей внедрят в Казахстане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темы по формированию киберкультуры и кибергигиены должны быть интегрированы в школьную программу. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С нового учебного года по новым изменениям в Типовые штаты школ вводятся тьюторы или ассистенты для детей с особыми образовательными потребностями. Помимо мер по созданию безбарьерной среды в организациях образования, на первый план выходит деятельность по внедрению специальных программ, методик, системы оценивания, формированию готовности и компетенций педагогов по работе с детьми с особыми потребностями и так далее», - отметил Асхат Аймагамбетов в Facebook.

По его словам, в 2022 году будет внедрен Индекс благополучия детей.

«Это будет интегральный показатель для оценивания благосостояния и улучшения положения детей по всем жизненно важным сферам: это здоровье, образование, социализация, семья и общество. На его основе будет составлена оценка городов, районов, сел по защите прав детей. Для создания безопасных условий обучения решается задача по оснащению каждой организации образования системой видеонаблюдения и необходимыми удобствами», - отметил министр.

«Отдельного внимания требует решение проблем с буллингом, суицидом. Важным является защита детей от вредной информации, темы по формированию киберкультуры и кибергигиены должны быть интегрированы в школьную программу», - заключил глава МОН.