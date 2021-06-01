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    10:37, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Индекс благополучия детей поручил внедрить Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поддержал предложение внедрить в 2022 году Казахстанский индекс благополучия детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, сегодня Международный день защиты детей. Безусловно, каждый ребёнок заслуживает счастливого детства и должен быть окружен вниманием и заботой. Поэтому поддерживаю необходимость обеспечить внедрение в 2022 году Казахстанского индекса благополучия детей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По мнению премьера, этот показатель должен с учетом международных требований охватывать все жизненно важные сферы: безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие, социализацию детей.

    «С помощью данного индекса должна отлеживаться результативность работы государственных органов по улучшению положения детей», - заключил глава Правительства.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Общество
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