Индекс благополучия детей поручил внедрить Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поддержал предложение внедрить в 2022 году Казахстанский индекс благополучия детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, сегодня Международный день защиты детей. Безусловно, каждый ребёнок заслуживает счастливого детства и должен быть окружен вниманием и заботой. Поэтому поддерживаю необходимость обеспечить внедрение в 2022 году Казахстанского индекса благополучия детей», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По мнению премьера, этот показатель должен с учетом международных требований охватывать все жизненно важные сферы: безопасность, здоровье, образование, материальное благополучие, социализацию детей.

«С помощью данного индекса должна отлеживаться результативность работы государственных органов по улучшению положения детей», - заключил глава Правительства.



