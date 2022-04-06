Инциденты с авиарейсами: FlyArystan пояснил ситуацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В авиакомпании FlyArystan пояснили ситуацию касательно рейсов от 19 марта по направлению Нур-Султан-Костанай, также 26 марта по направлению Уральск-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи сети пожаловались на работу авиакомпании, написав, что были сняты с рейса Нур-Султан - Костанай от 19 марта.

Ситуацию прокомментировали в авиакомпании FlyArystan. В ответе на запрос МИА «Казинформ» говорится, что 19 марта рейсом КС 7341 по направлению Нур-Султан - Костанай вылетел борт с ограниченным количеством кресел.

«По технической причине и согласно руководящих документов, на данном воздушном судне временно было установлено ограничение по количеству пассажиров, 110 мест. Как только было принято данное решение, авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами данного рейса и предложила альтернативные даты вылета. Пассажирам, которые не смогли осуществить перелет 19 марта, были предложены альтернативы по перебронированию на другие даты, а также предложено размещение в гостинице, питание, трансфер. Пассажирам, которые не согласились на перебронирование, были выписаны ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере», - ответили в авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания принесла свои извинения.

«Так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом, данное решение было принято на основании принципов безопасного выполнения полетов», - сказали в FlyArystan.

Также авиакомпания прокомментировала ситуацию с рейсом по направлению Алматы-Уральск. Самолет вылетел 26 марта, однако из-за непогоды произвел посадку в Атырау.

По словам пассажиров, вылетевших данным рейсом, каждый раз вылет переносили на час.

«Информируем о том, что рейс КСХ7165 Алматы-Уральск от 26 марта, из-за неблагоприятных метеоусловий в городе Уральске произвел посадку в городе Атырау. Рейс перенесли на 26 марта в 14:30 и далее продлевали по часу до 21:00, но потом отменили. Пассажирам были предложены напитки и питание, а также проживание. Кроме того, пассажирам предложили произвести возврат билетов по месту приобретения», - ответили в авиакомпании.



