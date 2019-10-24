Инцидент в детском саду и отравления студентов: подведены итоги проверок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал итоги проверок по фактам пищевых отравлений среди воспитанников детского сада и студентов, а также наиболее частые допускаемые нарушения МСБ.

Студенты Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в октябре этого года поступили в инфекционную больницу после употребления шоколадного пирожного и плова из мяса говядины в буфете, арендуемым ИП «Тогизбаева Е.Ш».

Проверка выявила следующие нарушения, так отсутствовали необходимые условия для изготовления кондитерских изделий, не предусмотрен бактерицидный облучатель, разделочный инвентарь не промаркирован, использовались продукты без документов о качестве и безопасности и др.

На ИП «Тогизбаева Е.Ш» составлен протокол, предусматривающий штраф 230 МРП, выдано предписание об устранения нарушений.

В частном детском саду ТОО «Happy Minds», где также получили отравления 8 детей в сентябре этого года, были выявлены следующие основные нарушения:

- на пищевые продукты отсутствуют документы об их качестве и безопасности, не соблюдается товарное соседство при хранении продуктов;

- не ведутся журналы по бракеражу, органолептического оценки качества блюд и результатов осмотра работников пищеблока;

- не имеется санитарно-эпидемиологическое заключение;

отсутствует помещения для стирки белья, не обеспечена еженедельная смена и стирка постельного белья.

По факту пищевого отравления возбуждено досудебное расследование по статье Уголовного Кодекса. За отсутствие разрешительного документа Судом был наложен штраф на ТОО «Happy Minds». Этот детский сад по собственной инициативе приостановил свою деятельность до получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2019 года проведены свыше одной тысячи проверок, в том числе по особому порядку 505 и по обращениям 496.

За нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов наложено штрафов на сумму 81,5 млн. тенге, при этом взыскано 71,6 млн тенге. Направлено 60 материалов в судебные органы. С реализации изъято 38,1 тонны небезопасной продукции на сумму 18,1 млн тенге.

Основными нарушениями, которые допускаются субъектами МСБ являются – осуществление деятельности без санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствие уведомления о начале (прекращении) деятельности, несоблюдение поточности при производстве или изготовлении продукции, не прохождение персоналом медицинского осмотра, реализация пищевой продукции без документов об их безопасности и с истекшим сроком годности, а также без соблюдения требований по маркировке.

Горожане также жалуются на объекты МСБ, которые расположены на первых этажах жилых домов, так как субъекты МСБ (торговля, общепит и др.). не выполняют требования по звуко- и шумоизоляции, а также по обустройству изолированной (отдельной) системы вентиляции от общедомовой.