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    19:42, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Инцидент с журналисткой в Алматы - охранное агентство лишили лицензии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охранное агентство лишили лицензии после инцидента с журналисткой в районном акимате в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента полиции города Алматы информацию подтвердили.

    «По сообщению общественного советника Министра внутренних дел Жемис Турмагамбетовой, Департамент полиции города Алматы отозвал лицензию на охранную деятельность предприятия, сотрудник которого силой вывел из здания акимата журналистку телеканала «Хабар 24»», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, 24 августа журналистку телеканала «Хабар 24» силой вывели из здания акимата Алатауского района Алматы. Журналист Акбопе Танирберген опубликовала видео инцидента в своей странице в социальной сети.



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