+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инцидент с внедорожником из свадебного кортежа в Семее прокомментировала полиция

12 Ноября 2019 15:45
Поделиться:
Инцидент с внедорожником из свадебного кортежа в Семее прокомментировала полиция

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции ВКО прокомментировали инцидент с автомобилем из свадебного кортежа в городе Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя задержали в Алматинской области
Трактор и автобус столкнулись в столице: пострадало 5 пассажиров 12 лошадей сбил водитель грузовика в СКО Совершивший ДТП в Южной Корее казахстанец  вернулся на родину

В социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль BMW Х5 черного цвета едет задним ходом на большой скорости по мосту в сопровождении двух авто, которые преградили дорогу другим автомобилям.

«Из-за инцидента на мосту, мой ребенок ударился головой два раза головой», - написал один из очевидцев в социальной сети. Как выяснилось, инцидент произошел в Семее. Отмечается, что автомобиль ездил без госномера.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

«1 ноября текущего года по каналу 102 поступило сообщение, что водитель автомашины BMW Х-5 в составе свадебного кортежа на новом мосту следовал задним ходом. Сотрудники Батальона патрульной полиции города Семея составили протокол в отношении водителя Е. 1993 года рождения по части 2 статьи 595», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив