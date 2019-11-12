Инцидент с внедорожником из свадебного кортежа в Семее прокомментировала полиция

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции ВКО прокомментировали инцидент с автомобилем из свадебного кортежа в городе Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль BMW Х5 черного цвета едет задним ходом на большой скорости по мосту в сопровождении двух авто, которые преградили дорогу другим автомобилям.

«Из-за инцидента на мосту, мой ребенок ударился головой два раза головой», - написал один из очевидцев в социальной сети. Как выяснилось, инцидент произошел в Семее. Отмечается, что автомобиль ездил без госномера.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

«1 ноября текущего года по каналу 102 поступило сообщение, что водитель автомашины BMW Х-5 в составе свадебного кортежа на новом мосту следовал задним ходом. Сотрудники Батальона патрульной полиции города Семея составили протокол в отношении водителя Е. 1993 года рождения по части 2 статьи 595», - сообщили в пресс-службе ведомства.